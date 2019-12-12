İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu

12.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:44

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda 6 bin 506 kişi sorgulandı, 858 iş yeri kontrol edildi.



Farklı suçlardan arama kayıtları tespit edilen 15 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan kontrol edilen araçlardan 55'ine 36 bin 604 lira, bir iş yerine ise 522 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA