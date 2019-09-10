İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu

10.09.2019 13:50

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda 5 bin 126 kişi ile 2 bin 797 araç sorgulandı.

Operasyonda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapılırken, 11 araç trafikten men edildi.

Men edilen araçlara toplamda 18 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA