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Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle trafik denetimi yaptı.

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yılbaşı öncesi trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kent genelinde denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan İzmir'in Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerini bağlayan kara yolu güzergahlarında önlem alındı ve uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopterle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yoğunluğun oluştuğu noktalara da yer ekipleri yönlendirildi.

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

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AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri

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