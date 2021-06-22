İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu

İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Beydağ, Buca, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ, Buca, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla kent genelinde operasyonlar düzenledi. 14-21 Haziran tarihleri arasında, jandarma narkotik timleri, narkotik köpekleri ve drone destekle gerçekleşen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette bin 996 kök kenevir bitkisi, 11 kilogram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin, 21 adet lyrica hap ile 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan olaylarla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu
İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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