İzmir'de jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Beydağ, Buca, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.