İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
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İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi düzenledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi düzenledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında Menemen İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, 15 Temmuz 2016'ta, hain darbe girişimi esnasında çekilen fotoğraflar sergisi düzenledi.

Sergiye çocuklar da yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar cep telefonlarıyla serginin fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. Sergide görevli jandarma personelleri ile vatandaşlar fotoğraflar konusunda da sohbet etti. - İZMİR

İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İzmir'de Jandarmadan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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