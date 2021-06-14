Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
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Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı

Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'inci yılı İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'inci yılı İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Sağanak yağış altında gerçekleşen tören, korona virüs önlemleri doğrultusunda kısa tutuldu.

İzmir'de, Jandarma Teşkilatının 182'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel'in çelenk sunumu ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören kısa tutuldu

Sağanak yağış altında gerçekleşen ve korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kısa tutulan törende, İzmir İl Jandarma Komutanlığı mensupları sosyal mesafe kurallarına göre hizaya geçerken, maske ile de önlem aldı. İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - İZMİR

Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı
Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Jandarma teşkilatının 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı - Haberler
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