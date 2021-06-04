Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
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Jandarma SAK Timi denizde atık topladı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timinde görevli dalgıçlar, denizde temizlik yaptı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timinde görevli dalgıçlar, denizde temizlik yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Menderes İlçesine bağlı Özdere Balıkçı Barınağı'nda etkinlik düzenledi.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, başta balıkçılar olmak üzere bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Ardından hazırlık yapan dalgıçlar, denize dalış yaptı.

Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar, daha sonra çuvala koydukları atıkları kıyıya çıkardı.

Denizden çıkarılan atıklar vatandaşların da yardımıyla kamyona yüklendi.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Dursun Özgür, AA muhabirine, öncelikli görevlerinin deniz, akarsu, göl, baraj ve nehir gibi bölgelerde kaybolan vatandaşları bulup ailelerine teslim etmek olduğunu söyledi.

Bu görevin dışında özel günlerin değerini anlatabilmek için Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile çevre etkinliğe katıldıklarını ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza da örnek olmak istedik. Umarım onlar da bizden görerek bu faaliyetin devamını getiriler. Sudan, araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye ve çok sayıda atık çıkarıldı. Elimizden geldiği kadar denizimizi, doğamızı ve çevremizi temizleyerek gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan da çevre konusuna duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hani derler ya 'aslan yattığı yerden belli olur', işte öyle. Burası onların yaşadığı bölge."

Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı
Jandarma SAK Timi denizde atık topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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