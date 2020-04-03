İzmir'de jandarma, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları ulaştırdı İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan bin liralık sosyal yardım desteği paraları, jandarma ekipleri tarafından ailelere dağıtıldı.

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan bin liralık sosyal yardım desteği paraları, jandarma ekipleri tarafından ailelere dağıtıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan bin liralık sosyal yardım desteği paraları nedeniyle PTT önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. PTT, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla uzun kuyruklar ve vatandaşların sosyal mesafeyi korumaması sebebiyle yardımların kolluk kuvvetleri tarafından evlere dağıtılacağını açıklamıştı.

Jandarma dağıttı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemeleri PTT şubelerinden alınmaya başlandı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bin liralık sosyal yardım parasını vatandaşların evlerine dağıttı. Sosyal yardım parasını alan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ederken, uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA