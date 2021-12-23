İzmir'de jandarma "En iyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi verdi - Haberler
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İzmir'de jandarma "En iyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi verdi

İzmir'de jandarma
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında jandarma, 1436 kadına eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında jandarma, 1436 kadına eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev sahasındaki bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik uyuşturucu kullanımı ve mücadele yöntemleri kapsamında bilgilendirme amaçlı seminerler düzenledi, tanıtım broşürü dağıttı.

Proje kapsamındaki seminerlerde 1436 kadına ulaşıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele kapsamında ise 520 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi, uygulamanın akıllı telefonlara yükletilmesi sağlandı.

İzmir'de jandarma En iyi Narkotik Polisi: Anne eğitimi verdi

İzmir'de jandarma En iyi Narkotik Polisi: Anne eğitimi verdi

İzmir'de jandarma En iyi Narkotik Polisi: Anne eğitimi verdi

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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