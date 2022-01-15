İzmir'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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İzmir'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

İzmir'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk sahalarındaki ormanlık alanlara terkedilmiş ve yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma yaptı.

Doğaya yem ve mama bırakan ekipler, yaralı hayvanları veteriner hekime götürdü.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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İzmir'de jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

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