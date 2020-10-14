İzmir'de jandarma ekipleri sahte içki üretenlere göz açtırmıyor
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İzmir'de jandarma ekipleri sahte içki üretenlere göz açtırmıyor

14.10.2020 07:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:28
İzmir'de jandarma ekipleri sahte içki üretenlere göz açtırmıyor

İzmir'de jandarma ekiplerince 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de jandarma ekiplerince 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den beri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarla sahte içki üretenlere göz açtırmadı.

Operasyonlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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