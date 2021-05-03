İzmir'de jandarma ekibi yol kenarında yaralı halde bulduğu köpeği tedavi ettirdi

İzmir'in Beydağı ilçesinde devriye görevini yapan jandarma ekibi, yaralı bulduğu köpeği tedavi altına aldırdı.

İzmir'in Beydağı ilçesinde devriye görevini yapan jandarma ekibi, yaralı bulduğu köpeği tedavi altına aldırdı.

Alınan bilgiye göre, Beydağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekibi, Yukarı Tosunlar Mahallesi'nde yol kenarındaki bir tarlada yaralı halde bir köpek gördü.

Ekip, köpeği araca alarak veterinere götürdü. Başka bir köpek tarafından ısırılarak yaralandığı değerlendirilen köpek, veteriner Özge Yazar Okur tarafından tedavi altına alındı.

Ücretsiz tedavi edilen ve sağlığına kavuşan köpek, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu bölgeye geri bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı