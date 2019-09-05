İzmir'de izinsiz yürüyüşe müdahale: 3 gözaltı

05.09.2019 14:48

İzmir'de izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruptan 3'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmelere tepki gösteren HDP'li bir grup, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı.

Grup daha sonra izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Polisin uyarılarına rağmen yürüyüşlerini sürdüren ve slogan atan gruba polis müdahale etti.

Polis ekipleri kendilerine mukavemet gösteren 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA