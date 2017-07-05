İzmir'de İzinsiz Gösteride Bir Kişinin Ölümüne İlişkin Dava

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el Arap) saldırısı sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilerde silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kaceroğlu'nun ölümüne neden oldukları öne sürülen sanıkların yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenilen E.D, olay tarihinde annesiyle evlerinde bulunduğundan olanlardan haberi olmadığını belirterek, erkek arkadaşı olan sanık Kubilay A. ile olay günü mesajlaştığını, evine saldırıldığını ancak kendisine ayrıntılı bilgi vermediğini iddia etti.



Mahkeme heyeti, dosyanın teknik bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenilmesi talep edilen S.K'nin yatalak hasta olması ve dosyada yeteri kadar tanığın ifadesine başvurulması nedeniyle dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Bornova'nın Doğanlar semtinde 7 Ekim 2014'te DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı sonrası düzenlenen gösterilerde nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Kaceroğlu (38), tedavi altında tutulduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kaceroğlu'nun ölümü sonrasında TOMA görüntülerine istinaden Reşit A. ve Kubilay A. kardeşler ile akrabaları olan Suat D. ve Murat K. hakkında TCK'nın 81. maddesine göre "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



İddianamede, Kaceroğlu'na isabet eden mermilerin Reşit A. ve Suat D'nin silahından çıktığı yönünde bir sonuca ulaşılamadığı fakat iki sanığın maktulün bulunduğu yöne ateş ettikleri vurgulanmıştı. Kubilay A. ve Murat K'nin de yerde ağır yaralı halde yatan Kaceroğlu'na, ölebileceğini öngörmelerine rağmen tekme ve sopayla vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilmişti.