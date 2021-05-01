İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (3)

BORNOVA VE BUCA'DA 10 GÖZALTI DAHAİzmir'in Konak ilçesinde, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin ardından Bornova ve Buca ilçelerinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapıldı.