İSTİNAT DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ BÖLGEYE ÖNLEM ALINDI

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yıkılan ve iki apartmanın boşaltılmasına neden olan istinat duvarının bulunduğu bölgede, toprağın havayla temasının kesilmesi için beton püskürtme çalışması yapıldı. Tahliye edilen Özgür ve Deniz apartmanları ile ilgili son durum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayacağı projenin ardından netleşecek.

Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta, geçen Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında 30 yıl önce yapılan istinat duvarı, büyük bir gürültüyle hemen yanındaki Deniz Apartmanı'nın üzerine yıkıldı. Binada oturanlar, deprem olduğunu zannedip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özgür ve Deniz apartmanlarının çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çadır kurarak vatandaşlara gıda ikramında bulundu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar akrabalarında konaklarken, bazıları da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı otellerine yerleştirildi.

'YAPISAL BİR PROBLEM YOK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre, binalarda yapısal bir probleme rastlanmazken, toprak kaymasından dolayı herhangi bir çatlak ve hasar da olmadığı kaydedildi. Heyelanın devam etmemesi için çöken istinat duvarının olduğu bölgede 'shutgrid' denilen, püskürtme beton çalışması yapıldı. Geçici olarak zemindeki kaymanın önlenmesi için yapılan bu çalışmayla, toprakla havanın teması kesildi. Apartmanlarla ilgili son durumun, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak projenin ardından netleşeceği bildirildi.