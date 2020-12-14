İzmir'de istinat duvarı devrildi, yaklaşık 20 araç böyle zarar gördü
14.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:19
İzmir'de istinat duvarı devrildi, yaklaşık 20 araç böyle zarar gördü İzmir'in Buca ilçesinde, apartmanın istinat duvarının yağış nedeniyle yıkılması sonucu 20 aracın hasar gördüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İzmir'de istinat duvarı devrildi, yaklaşık 20 araç böyle zarar gördü
İzmir'in Buca ilçesinde, apartmanın istinat duvarının yağış nedeniyle yıkılması sonucu 20 aracın hasar gördüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, duvarın araçların üzerine yıkılma anı anbean yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı