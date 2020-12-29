İzmir'de İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklara, "Safahat" hediye edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklara, "Safahat" hediye edilecek

29.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:54
İzmir'de İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklara,

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan çocuklara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eseri hediye edilecek.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan çocuklara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eseri hediye edilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından kentte, "İzmir İstiklal Marşı'nı Okuyor" başlıklı proje başlatıldı.

Projeye katılmak isteyen çocuk ve gençler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudukları anlara ilişkin videoları 1 Ocak 2021'e kadar "0552 196 16 35" numaralı whatsapp hattına gönderecek.

Video gönderenlere Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı kitabı hediye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklara, "Safahat" hediye edilecek | Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:54:36. #1.15#
title