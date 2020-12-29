İzmir'de İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklara, "Safahat" hediye edilecek

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan çocuklara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eseri hediye edilecek.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan çocuklara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eseri hediye edilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından kentte, "İzmir İstiklal Marşı'nı Okuyor" başlıklı proje başlatıldı.

Projeye katılmak isteyen çocuk ve gençler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudukları anlara ilişkin videoları 1 Ocak 2021'e kadar "0552 196 16 35" numaralı whatsapp hattına gönderecek.

Video gönderenlere Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı kitabı hediye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz