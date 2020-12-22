İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk yaşandı
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İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk yaşandı

22.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:54
İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk yaşandı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle vaka sayılarında gerileme görülen İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk oluştu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle vaka sayılarında gerileme görülen İzmir'de işlek noktalarda kısmi yoğunluk oluştu.

Kent genelinde sokak hareketliliğinin normalin altında olduğu gözlenirken Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısında zaman zaman sosyal mesafenin azaldığı anlar yaşandı.

Sokaktaki vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken polis ekipleri, tedbir denetimlerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:54:29. #1.15#
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