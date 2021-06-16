İzmir'de İslam kültürünün anlatıldığı "İzmir'in Manevi Yıldızları" kitabı yayımlandı
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İzmir'de İslam kültürünün anlatıldığı "İzmir'in Manevi Yıldızları" kitabı yayımlandı

İzmir'de İslam kültürünün anlatıldığı 'İzmir'in Manevi Yıldızları' kitabı yayımlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'de 1317-1926 yılları arasında yaşayan maneviyat büyüklerinin anlatıldığı "İzmir'in Manevi Yıldızları" araştırması kitaplaştırıldı.

İzmir'de 1317-1926 yılları arasında yaşayan maneviyat büyüklerinin anlatıldığı "İzmir'in Manevi Yıldızları" araştırması kitaplaştırıldı.

Levent Ertekin tarafından kaleme alınan eser, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada titizlikle hazırlanan bu çalışmanın akademik sahada çalışacak olanlara kaynak olmasını ve yeni nesillerle ecdat arasında köprüler oluşturmasını istediklerini belirtti.

Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir'in bağrında bin yıla yakın Türk İslam mühürlerini görürüz. Çaka Bey ve Gazi Umur Beyle fethedilen bu topraklarda, gönüllere vurulan mührün sahipleri Manevi yıldızlardı. Bu kitap, bu mührü yok sayanlara, görmek istemeyenlere bir delil, hüccettir. Manevi mühür, aynı zamanda şehrin maddi ve manevi kimliğini oluşturur. Bunu gelecek kuşaklara aktarmak, mührü silmek isteyenlere karşı manevi yıldızların bu asırdaki varisleri olan bizlerin asli görevidir."

Yazar Levent Ertekin ise Osmanlı devlet arşivi kayıtları, mezar kitabeleri başta olmak üzere birçok yazılı dokümanı inceleyerek kitabı hazırladığını aktardı.

"İzmir'in Manevi Yıldızları" eseri için üç yıldır emek sarf ettiğini belirten Ertekin, "Çalışmamızda önceki dönem İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın teşvikleri, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın esere sahip çıkması bu çalışmanın araştırmacıların istifade edeceği bir eser olmasında payı büyüktür. Kendilerine müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Kitabın Önsözünü yazan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise İzmir'in İslam tarihi açısından önemli bir şehir olduğu kaydederek,"Fetih sonrası İslam kültür ve medeniyetinin şehre vurduğu damga bunun tanığıdır. Günümüze kadar gelemese de 14. yüzyıl başlarında Kadifekale'de yer alan Yukarı Kale Camii ile başlayan mabet inşası sonraki dönemlerde de devam etmiştir." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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