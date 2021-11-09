İzmir'de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

İZMİR (İHA) - İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali Gözeten - Ali İhsan Çiftçi/İHA)