İzmir'de İşçiler Hükümeti Protesto Etti
İzmir'de Eski Sümerbank önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, "Hükümet al yasanı, başına çal" "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimini protesto etti.
30.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:47
İzmir'de Eski Sümerbank önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, "Hükümet al yasanı, başına çal" "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimini protesto etti
Kaynak: DailyMotion.com