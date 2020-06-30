İzmir'de İşçiler Hükümeti Protesto Etti İzmir'de Eski Sümerbank önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, "Hükümet al yasanı, başına çal" "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimini protesto etti.

İzmir'de Eski Sümerbank önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, "Hükümet al yasanı, başına çal" "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimini protesto etti Kaynak: DailyMotion.com