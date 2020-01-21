İzmir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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İzmir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

21.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:02
İzmir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'in ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen fabrika işçilerinin bulunduğu 35 S 65163 plakalı servis minibüs, Kemalpaşa-İzmir kara yolunda 35 GA 2918 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 5 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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