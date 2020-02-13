İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

13.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:47

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolu meydana geldi. İddiaya göre, 35 F 9896 plakalı kamyon ile işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü yolda seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.



Yaralanan vatandaşlar ambulanslar aracılığıyla hastaneye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA