İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 35 TYH 15 plakalı minibüs, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü dahil 7 kişi yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA