İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
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İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı

İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesine kontrolden çıkan işçi servisinin beyaz eşya mağazasına çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesine kontrolden çıkan işçi servisinin beyaz eşya mağazasına çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 677 Sokak'ta ambalaj sektöründe çalışan işçileri taşıyan Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı otobüs, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce 07 JK 940 plakalı otomobile sonra beyaz eşya satan mağazaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 12 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir bölümü mağazaya giren otobüs, içeride bulunan beyaz eşyalara hasar verdi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı - Haberler
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