İzmir'de iş yerinden televizyon çalan hırsız kamerada İzmir'de iş yerinden televizyon çalan hırsız kamerada İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerine girerek televizyon çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de iş yerinden televizyon çalan hırsız kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerine girerek televizyon çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Perşembe günü, gece saatlerinde Altındağ semtinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü atkıyla gizleyen bir şahıs börekçi dükkanına girerek duvardaki televizyonu söktü. Televizyonu aldıktan sonra hızla iş yerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yüzünü gizleyerek iş yerinin kapısını açan şahıs, içeriye girdikten sonra televizyonu söküyor. Televizyonu alarak şahısın kaçtığı anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.

Kaynak: İHA