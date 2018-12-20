İzmir'de İş Yerinde Yangın

İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi 629/3 sokaktaki rulman atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sırasında iş yeri içinde dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar olan birini gördü.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve çevredekilerin Suriye uyruklu olduğunu belirttiği erkek şahıs, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA