İzmir'de İş Yerinde Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bir motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi 1512 sokaktaki bir motosiklet tamir atölyesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun itfaiye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle işyerindeki bir motosiklet ile malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.