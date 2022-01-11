İzmir'de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 172 gram esrar maddesi ele geçirdi.

TORBALI, İZMİR (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 172 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği uygulamalarda durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araçta yapılan aramada 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri, ilçe merkezinde bazı iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 2 kilo 172 gram esrar maddesi, 1 av tüfeği ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından olaylarla ilgili gözaltına alınan L.Ç. ve R.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

 Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

 Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı! Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı! Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title