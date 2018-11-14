İzmir'de İş Yeri Yangını

İzmir'in Bergama ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Turabey Mahallesi Eski Elektrik Fabrikası Caddesi'nde bulunan Hasan Tosun'a ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altın alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.