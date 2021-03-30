Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

Son dakika haberleri: İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi (2)'AĞABEYİM BÖYLE BİR SUÇLAMAYI KABUL ETMEZDİ'İzmir Çeşme'de hırsızlıkla suçlanması ardından yaşamına son veren polis memuru İsmail Zeybek'in kızkardeşi Fatma Gökkaya, DHA'ya konuştu.

İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi (2)

'AĞABEYİM BÖYLE BİR SUÇLAMAYI KABUL ETMEZDİ'

İzmir Çeşme'de hırsızlıkla suçlanması ardından yaşamına son veren polis memuru İsmail Zeybek'in kızkardeşi Fatma Gökkaya, DHA'ya konuştu. Gökkaya, ağabeyinin ölüm haberini internetteki haberlerden öğrendiğini belirterek, "Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma bir gözlük meselesi. Ağabeyim aldığı şeyin en iyisini alır. 'Bakayım' diye eline almış olabilir; ama kesinlikle çalma gibi bir şeye inanmıyoruz. Daha önce birbirleriyle olan baskı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu gözlük olayının da son nokta olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'SORUŞTURMA SONUNDA GERÇEĞİ ÖĞRENECEĞİZ'

Gökkaya, soruşturma sonucuna göre gerçeğin öğrenilebileceğini belirterek, "Herkes çok sevdiğini, çok candan olduğunu, böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini söylüyor. Ama genel bir bilgimiz de yok aslında. Soruşturma sonrasında, raporlardan bütün bunlardan sonra gerçeği öğreneceğiz bizde" diye konuştu.

'SAYGIYLA HALLEDİLEBİLİRDİ'

İsmail Zeybek'in mesleğini sevdiğini ve mutlu olduğunu aktaran Gökkaya "Son zamanlarda farklı bir şey yoktu kendisinde. Konuştuğumuzda, 'Çalışıyorum, işteyim' diyordu. Mutluydu Çeşme'de. İşini de seviyordu, mutluydu. Zaten hep polis olmak istiyordu. Çok barışıktı kendisiyle. Böyle bir suçlamayı da kabul edecek birisi değildi kendisi. Çok acı. 15 yaşındaki çocuklar yapmaz böyle bir şeyi. Bir komiserin bir polis memuruna ki onun yaşı çok küçükmüş, ağabeyim büyük; saygıyla, tatlılıkla halledilebilirdi; ama nasıl bir raddeye geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: ANKARA İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:36:27. #1.15#
title