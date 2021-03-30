İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
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İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlandıktan sonra tabancayı başına dayayarak yaşamına son veren 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlandıktan sonra tabancayı başına dayayarak yaşamına son veren 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., güneş gözlüğünün kaybolmasının ardından savcılığa giderek şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, H.Ö.Y.'nin kaybolan gözlüğü ile benzer gözlüğü bulunan polis memuru İsmail Zeybek'in ifadesi alınıp, evinde arama yapıldı. Zeybek, gözlüğün kendisine ait olduğunu faturayı göstererek kanıtladı. Serbest bırakılan Zeybek, olayın ardından evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.Zeybek'in cenazesi, İzmir'de yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın merkeze bağlı Handırı köyüne getirildi. Zeybek için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene polis memurunun ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Zeybek'in cenazesi, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi
İzmir'de intihar eden polis memuru, Çankırı'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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