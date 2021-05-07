İzmir'de internetten teknoloji ürünleri satan kişileri dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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İzmir'de internetten teknoloji ürünleri satan kişileri dolandıran 2 zanlı tutuklandı

İzmir'de internetten teknoloji ürünleri satan kişileri dolandıran 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de internetten teknoloji ürünleri satan kişileri dolandırdıkları ve yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de internetten teknoloji ürünleri satan kişileri dolandırdıkları ve yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.S. ve Ç.Ö'nün internet üzerinden sıfır veya ikinci el teknoloji ürünleri satan kişileri dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan araştırmada alışveriş sitelerinde yayımlanan ilanlara başvuran şüphelilerin, satın almadan önce ürünleri görmek istediklerini söyleyerek satıcıların İzmir'de yaşayan akrabaları veya tanıdıklarına gönderim gerçekleştirmelerini sağladıkları tespit edildi.

Ürünleri kargo şubesinde görme bahanesiyle gönderildiği kişinin kimlik bilgilerini de alan zanlıların, bu bilgilerle hazırladıkları sahte kimlikle kargoları şubeden teslim alarak kaçtıkları belirlendi.

Aynı yöntemle farklı kişileri dolandırarak yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen E.S. ve Ç.Ö, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin, gönderilen kargoları teslim almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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