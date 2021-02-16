İnternetten satışa sunulan kaçak bin 359 ürün ele geçirildi

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İzmir'in Buca ilçesinde internetten satılan bin 359 kaçak parfüm ve kol saati ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde internetten satılan bin 359 kaçak parfüm ve kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak ürünler olduğu ve internetten satış yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, iş yeri ve depoda yapılan aramada, kaçak bin 351 parfüm ile 8 kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı