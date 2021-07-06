İzmir'de incir üreticilerine zararlılarla mücadele için yem tuzağı dağıtıldı
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İzmir'de incir üreticilerine zararlılarla mücadele için yem tuzağı dağıtıldı

İzmir'de incir üreticilerine zararlılarla mücadele için yem tuzağı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünü kuru incirde verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için üreticilere kerevet, hasat filesi ve ekşilik böceği çekici yem tuzağı dağıttı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünü kuru incirde verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için üreticilere kerevet, hasat filesi ve ekşilik böceği çekici yem tuzağı dağıttı.

İzmir İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen yaptığı açıklamada, incirin bölge için çok önemli bir ürün olduğunu, İzmir'in incir üretiminde 62 bin tonla Aydın'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Akyurt Mahallesinde incir üreticileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Tire 31 bin tona yakın incir üretimiyle en başta olan ilçelerimizden biri. Üreticilerimizin hem girdi maliyetlerine destek olmak hem de üreticilerimizin daha güvenilir incir üretmeleri, daha güvenilir ürün yetiştirmeleri anlamında zararlı eşiğini minimize etmek, zararlı popülasyonunu aza indirmeye yönelik bu tuzakları asıyoruz. Bununla beraber kurutmada kullanılması için 6 bin adet kerevet dağıtacağız. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum ve üreticilerimizin gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum."

Programda Ziraat Mühendisi Bahar Çaylak tarafından incir üreticilerine tuzakların hazırlanması detaylı olarak anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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