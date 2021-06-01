İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında İzmir'de, ilkokulların tamamında ve okul bünyelerindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında İzmir'de, ilkokulların tamamında ve okul bünyelerindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

Yaklaşık 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu kentte, salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan 227 bin 719 ilkokul öğrencisi, kademeli olarak yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu arada, yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören 120 öğrenci, uzun süre sonra yeniden okullarına geldi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere Okul Müdürü Oktay Taşdemir tarafından, salgın tedbirleri anlatıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Öğrenci velisi Tufan Kızak, AA muhabirine, okulların yeniden açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Oğlum 1. sınıfa gidiyor. Bu sene okuma yazmayı büyük oranda uzaktan eğitimle öğrendi. Ama okulda olmak bambaşka bir şey. O yüzden çok sevinçliyiz. O da okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok çok heyecanlandıydı. Çantasını akşamdan hazırladı. Umarım bundan sonra okullar kapanmaz ve çocuklar eğitimlerine burada devam ederler." diye konuştu.

1. sınıf öğrencisi Tuna Sarı ise çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Uzun süredir okula gelemiyorduk. O yüzden arkadaşlarımı çok özledim. Dün akşam babam okula geleceğimi söylemişti. Çok sevinmiştim. Gece heyecandan uyuyamadım. Birkaç kez uyandım o yüzden. Şimdi zil çaldı benim gitmem lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan