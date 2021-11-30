İzmir'de İlkay Gündoğan'ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'deki Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın desteğiyle özel materyal donanımlı sınıf açılışı gerçekleşti.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıf açılışının yapıldığı belirtildi.

Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Tohum Otizm Vakfına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım." ifadelerini kullandı.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:

"Sürekli yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkanlarına erişimi için çaba gösteriyoruz."???????

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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