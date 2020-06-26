İzmir'de ilk kez Kent A.Ş. tesislerinde hizmete girdi Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Covid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı yönergesi doğrultusunda tesislerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek dezenfekte, hijyen ve yenileme çalışmaları yapmıştı.

Kent A.Ş.'den Sağlıklı Ve Doğa Dostu Yenilik

Misafirlerinden olumlu dönütler alan Kent A.Ş'den bir yenilikte menülere geldi.

Kent A.Ş. tarafından Covid-19 tedbirleri çerçevesinde İzmir'de kamu kuruluşu olarak ilk kez yapılan uygulama ile, müşteriler yiyecek içecek menülerini masalarda bulunan QR kodu ile görebilecek. QR kod ile çalışan online menü sistemi sayesinde Kent A.Ş. hem kağıt israfının önüne geçecek hem de misafirlerine hijyenik bir ortam sağlayacak.

"HEM CİDDİ ANLAMDA K ĞIT TASARRUFU HEM DE HİJYEN SAĞLADIK"

Kent A.Ş'nin yaptığı yenilikler hakkında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Elden ele dolaşan menüler pandemi döneminde herkes için büyük risk teşkil ediyordu. Bizde Kent A.Ş. tesislerimizde "QR kod menü" uygulamasını başlattık. Hem ciddi anlamda kağıt tasarrufu hem de hijyen sağladık.Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile bütün alerjenleri menülerimize ekledik. En önemli uygulamamız ise artık tükettiğimiz ürünleri yine QR kod ile görebilmemiz. Dijitalleşen dünyaya adaptasyonumuz hızlıca devam ediyor. Çok yakında daha büyük değişiklikler yapacağız. Arkadaşlarımız altyapı çalışmalarına devam ediyor." dedi.

ÇOK YAKINDA TÜM TESİSLER AÇILACAK

Tesislerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda değişiklikler yapan Kent A.Ş., belirlenen alanlarda dezenfektan noktaları oluşturmuş, tek kullanımlık ürünlere geçiş yaparak, personeline "Covid-19 Uyum Eğitimi" vermişti. Tesislerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kent A.Ş. çok yakında tüm tesislerini açacak.

Kaynak: Bültenler