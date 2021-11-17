İzmir'de ilaç dağıtımı yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de ilaç dağıtımı yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de ilaç dağıtımı yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ilaç dağıtımı yapan araçta, uyuşturucu ve belgesiz yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ilaç dağıtımı yapan araçta, uyuşturucu ve belgesiz yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilaç dağıtımı yapan bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisini aldı.

Takibe alınan ve Çınarköy Küçük Sanayi mevkisinde durdurulan araçta savcılık talimatıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen düzenekler ile belgesiz, yeşil reçeteye tabi ilaç kutuları bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan C.K. (38) ve D.B. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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