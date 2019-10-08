İzmir'de iklim değişikliğine dikkat çekildi

08.10.2019 11:34

Avrupa Birliği (AB)'nce finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi" projesi (İklimİN)" kapsamında İzmir'de düzenlenen 3 günlük eğitim programı başladı.



"İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi" projesi kapsamında, İzmir'deki eğitim programında önemli konular masaya yatırıldı. İlk günden yoğun ilgiyle başlayan ve 3 gün sürecek programlarda katılımcılara; "İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri", "Küresel İklim Politikaları" "Avrupa Birliği İklim Politikaları", "Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri", "Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri" gibi konu başlıkları altında bilgiler aktarılacak ve iklim değişikliği birçok açıdan değerlendirilecek.



Eğitimde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı Ar-ge ve Uygulama Şubesi Müdürü Ömer Öztürk, projenin; eğitim, hibe ve iletişim gibi üç temel ayağına vurgu yaparak, 2017'de başlayan projenin 2019 sonu 2020 başında biteceğini bildirdi.



İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Şükran Nurlu da, iklim değişikliğinin varlığı değil, gelecekte meydana getireceği değişimlere dikkat çekerek, "İklim değişikliği; çevresel ve ekolojik bir değişim değil, iklim değişikliği; büyük oranda insan kaynaklıdır. İklim değişikliğiyle ilgili farkındalığın artması iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli. Felaket senaryoları uzak bir geleceğe ait değil. Halihazırda hepsini yaşamaya başladık. Antalya' da bir hortum yaşadık. Bunun sonucunda 2 bin dönüm arazi zarar gördü. İstanbul'da 20 dakikalık yoğun yağış yaşadık yağışın maliyeti 1.2 milyonu buldu. İş dünyasını etkileyecek 3 önemli unsur var. Aşırı hava olayları, şu krizi ve göçler meydana gelecek. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bu kapsamda ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin güçlendirilmesi için kamuoyu farkındalığı ve paydaş kapasitenin arttırılması için bakanlığımız tarafından iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi projesi yürütülüyor. Proje kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler temsilcileri, iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, eğitim ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu 14. eğitim ilimizde gerçekleştiriliyor bundan memnuniyet duyduk" diye konuştu.



Bir otelde düzenlenen programa; Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Canan Madran, Prof. Dr. Sevinç Özkul, Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum, Dr. Nuran Talu'nun yanı sıra; Muğla, Manisa, Ankara gibi çevre illerden ilgili kamu ve kuruluşlardan davetliler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA