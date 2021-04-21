İzmir'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü, bekçilerin dikkati sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü, bekçilerin dikkati sonucu yakalandı

İzmir'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü, bekçilerin dikkati sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bekçi ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bekçi ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bekçi ekibi, Bayraklı İZBAN durağında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Sorgulama için kimlik isteyen ekibe E.Y. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanını veren kişinin davranışlarından şüphelenen bekçiler, bu kişiyi parmak izi tespiti için emniyete götürdü.

Emniyette yapılan incelemede şüphelinin E.Y. olduğu ve ikiz kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı belirlendi.

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Karısını, 'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış
Karısını, "Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin" deyip 38 kez bıçaklamış
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı
Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü, bekçilerin dikkati sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:24:57. #1.14#

title