İzmir'de İkinci Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın devam ederken, Mordoğan'da da bozuk orman arazisinde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki yangın söndürülemeden bir yangın haberi de Karaburun'dan geldi. Mordoğan'da bozuk orman arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.



Öte yandan, Menderes ilçesindeki yangın hala devam ederken, bazı ilçelere hala su ve elektrik verilemiyor. Yangına 6 helikopter, 4 amfibi tipi uçak, 300 işçi ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor - İZMİR