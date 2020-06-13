İzmir'de iki taksinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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İzmir'de iki taksinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki ticari taksinin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

İzmir'de iki taksinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
13.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:43

İzmir'in Konak ilçesinde iki ticari taksinin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndan Eşrefpaşa yönüne giden H.Y. yönetimindeki 35 T 6972 plakalı taksi, Gazi Bulvarı'ndan Basmane yönüne giden H.K. yönetimindeki 35 T 7186 plakalı bir başka ticari taksiyle çarpıştı.

H.K'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, her iki şoförü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle, Çankaya ve Basmane semtlerindeki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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