İzmir'de iki paramotorcu, sağlık çalışanları için havalandı
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İzmir'de iki paramotorcu, sağlık çalışanları için havalandı

14.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:24
İzmir'de iki paramotorcu, sağlık çalışanları için havalandı

Paramotor pilotları Metin Pehlivan ve Tolga Şenyuva, yaptıkları uçuşla sağlık çalışlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Paramotor pilotları Metin Pehlivan ve Tolga Şenyuva, yaptıkları uçuşla sağlık çalışlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Pehlivan ve Şenyuva, Türk bayrakları asılı paramotorlarıyla Bayraklı sahilinden kalkış yaparak Kordonboyu'nda uçuş yaptı.

Pilotlardan Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de sportif ve eğlence amaçlı uçuşlar yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu özverinin çok değerli olduğunu kaydeden Pehlivan, "14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde çok emek sarf ettiler. Onlara armağan etmek istedik bu uçuşumuzu. İzmir'i bugün Türk bayraklarıyla süsledik." dedi.

Tolga Şenyuva da yaklaşık 15 senedir havacılıkla ilgilendiğini, son 3-4 senedir de hem yamaç paraşütü hem de paramotor pilotluğu yaptığını söyledi. Fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı paramotorlarla kutlamak istediklerini belirten Şenyuva, şöyle konuştu:

"Uçuşumuzu onlara armağan etmek istedik. Türk bayraklı uçuşumuzun bir başka anlamı da önümüzdeki haftaki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile alakalıydı. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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