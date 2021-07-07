İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı
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İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 11 yaralı İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç takla atarken 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı

İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 11 yaralı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç takla atarken 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, dün akşam saat 21.25 sıralarında, Ödemiş-Kiraz karayolu Gereli Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz istikametinden Ödemiş'e seyir halinde olan B.M. idaresindeki 35 AJR 066 plakalı Dacia marka araç ile karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 35 DAL 12 plakalı TOFAŞ marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ marka araç takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri TOFAŞ marka araç içerisindeki Ö.D. ve ağır yaralanan Melike D.yi (6), ambulansa alarak Ödemiş Devlet Hastanesi' kaldırıldı. Durumu ağır olan Melike D.'nin ise daha sonra İzmir'de bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Bir otomobile 8 kişi binmişler

B.M., idaresindeki Dacia marka araçta 8 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralılardan F.A. ambulansa alınarak kaldırıldıkları Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Öte yandan, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Grup Amirliği ekiplerinin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı
İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı
İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı
İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı: 1'i ağır 11 yaralı - Haberler
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