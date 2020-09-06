İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
06.09.2020 01:55 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:59

İZMİR'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı kavşağında meydana geldi. Gazi Bulvarından, Halit Ziya Bulvarı istikametine giden Kamil Karadeniz yönetimindeki 45 TP 253 plakalı otomobil, Oğuzhan Ümmet İpek (25) yönetimindeki 35 ALZ 741 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada İpek'in kullandığı otomobilde Sibel Bulgurlar ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi ile diğer otomobilde bulunanlardan da Fatma Karadeniz ve Gizem Kantarcıoğlu yaralandı. Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçlar yoldan çekilirken, polis soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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