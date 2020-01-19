İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

19.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:12

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İzmir'den Ödemiş istikametine giden Erdal Valın idaresindeki 35 ADR 484 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ecenur Yılmaz'ın kullandığı 35 R 7620 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Gurbet Valın, İremsu Valın (5), Hümeyra Valın (10), Nisanur Çap (9), Ahmet Yılmaz ve Ebru Yılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan İremsu Valın, Hümeyra Valın ve Nisanur Çap'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tire ve Bayındır devlet hastanelerinde tedavi altına alınan diğer yaralıların durumların iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA