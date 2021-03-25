İzmir'de iki otomobilde 14 tarihi eser ele geçirildi
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İzmir'de iki otomobilde 14 tarihi eser ele geçirildi

25.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
İzmir'de iki otomobilde 14 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde iki otomobilde yapılan aramada 14 tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde iki otomobilde yapılan aramada 14 tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda iki otomobilde yapılan aramada 8 küçük heykel, 4 küçük heykel başı, 2 kandil ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçlardaki 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2'sinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi eserler, müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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