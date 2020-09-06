İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'in Konak ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
06.09.2020 02:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:12

İzmir'in Konak ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karadeniz yönetimindeki 45 TP 253 plakalı otomobil Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Oğuzhan Ümmet İpek (25) idaresindeki 35 ALZ 741 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mansur Yavaş Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Yıldız Tilbe Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Göztepe Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 02:12:01. #1.14#
title